Khởi tố 6 đối tượng "phù phép" kính ô tô từ Trung Quốc thành hàng xịn

Ngày 22-2 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cụ thể, công an bắt tạm giam Trần Quốc Lợi (SN 1978; ngụ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Đặng Văn Minh Hiếu (SN 2006) Lê Minh Tùng (SN 1994), Lê Thị Nga (SN 1994), Hồ Văn Lợi (SN 1996; cùng trú tại TP Huế); cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trịnh Thị Kim Như (SN 1988), trú tại thị xã Hương Thủy.

Đối tượng Trần Quốc Lợi bị bắt.

Trước đó, nhóm đối tượng này đã mua số lượng lớn kính chắn gió ô tô có nhãn hiệu XYG từ Công ty Shenzhen và máy khắc laser của Trung Quốc. Sau đó, nhóm này lên mạng tìm kiếm logo của các hãng ô tô nổi tiếng như Toyota, Mercedes, Peugeot, Kia, Ford, Huyndai, Mazda,… rồi dùng phần mềm sao chép, thiết kế lại.

Nhóm đối tượng này sử dụng máy móc tẩy xóa logo cũ trên kính nhãn hiệu XYG và dùng máy laser in các logo của các hãng kính nổi tiếng có giá trị cao để bán ra thị trường kiếm lời.

Mỗi tấm kính làm giả, các đối tượng bán ra thị trường cao gấp 300% - 500% giá trị kính nhập khẩu của Trung Quốc. Chỉ tính riêng từ tháng 4-2023 đến tháng 11-2023, các đối tượng đã 3 lần nhập khẩu tổng cộng gần 5.000 kính chắn gió ô tô từ Trung Quốc về Việt Nam để "phù phép".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu giữ toàn bộ phương tiện được các đối tượng sử dụng, gồm 1 bộ máy in laser, 2 bộ máy vi tính, các dụng cụ để tẩy xóa logo và đánh bóng kính, hơn 500 kính ô tô các loại đã được các đối tượng in giả các lô gô của các nhãn hiệu có giá trị tương đương với hàng thật được bán ra thị trường là hơn 3 tỉ đồng.