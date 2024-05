Khởi tố 8 người mượn danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 3-5, tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 8 bị can gồm Đỗ Mạnh Dũng (40 tuổi), Đào Văn Thể (44 tuổi), Hoàng Văn Hữu (33 tuổi), Vũ Hoàng Bình (37 tuổi), Đào Đình Luyện (47 tuổi), Nguyễn Viết Kiên (39 tuổi), Đỗ Văn Hùng (43 tuổi), Lưu Văn Tuyền (56 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.



Các bị can tai cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định các bị can trên đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số tờ báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các bị can này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở.

Khi tìm ra sơ hở, thiếu sót của cơ sở, các bị can gây sức ép, gợi ý để các cơ sở đưa tiền. Nếu các cơ sở không đưa tiền, các bị can dọa sẽ báo chính quyền địa phương, viết bài phản ánh trên báo chí. Do lo sợ việc bị đưa thông tin trên báo chí sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên các cơ sở đã phải đưa tiền cho nhóm này.

Theo cảnh sát, các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao đổi thông tin về các cơ sở cho nhau. Khi một người đến lấy được tiền của một cơ sở bất kỳ thì sẽ thông tin lại cho đồng bọn khác biết, để tiếp tục đến cơ sở đó, gây sức ép nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu trên chưa được giải quyết thì liên hệ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (số điện thoại 0208.3855.232); Hoặc điều tra viên Vũ Duy Mạnh (số điện thoại 0986.761.111) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.