Khởi tố 9 thanh thiếu niên mang dao, tuýp sắt để hỗn chiến ở Đồng Nai

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra làm rõ về tội “cố ý gây thương tích”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hung khí các đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Trần Anh Tuấn, Lê Lương Trung Đức, Trần Thái Học, Nguyễn Quốc Tiến, Huỳnh Nhật Huy, Nguyễn Tiết Hoàng Thông (đều 17 tuổi); Bùi Nguyễn Nguyên Bảo, Đinh Nguyễn Hoàng Phúc (đều 18 tuổi, cả 9 đối tượng cùng ngụ tại TP Biên Hòa).

Trước đó, Hùng mâu thuẫn cá nhân với một thiếu nữ 16 tuổi, trú tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa). Đến chiều 7-4, Hùng đã chủ động nhắn tin hẹn nhóm của cô gái đến giải quyết mâu thuẫn.

Làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Hùng

Sau đó, Hùng rủ các đối tượng trên mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm gồm 2 dao tự chế, 1 ống tuýp sắt, 1 gậy 3 khúc đến điểm hẹn tại một bãi đất trống thuộc khu phố 1, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Khi nhóm đối tượng đang tụ tập chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng tuần tra Công an phường An Bình phát hiện, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.