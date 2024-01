(NLĐO) - Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có một bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi bảo hiểm.