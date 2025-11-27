Ngày 27-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh (SN 1992, trú tại số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội vô ý làm chết người.

Trước đó, ngày 19-6-2025, Phòng Hình sự, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin về việc cháu Đ.G.B. (SN 2023, phường Kênh Dương, quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là con của chị Đ.T.T. (SN 1987) chết không rõ nguyên nhân vào ngày 19-6, tại nhà số 18A/268/292 đường Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chị Đ.T.T. gửi trông 3 con ở nhà chị Phạm Hải Anh (SN 1992, trú tại số 18A/268/292 đường Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Trong quá trình trông, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến thiệt mạng.