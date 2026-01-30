HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng

B.T.V (Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)

(NLĐO)- Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng thực hiện hành vi khủng bố, giết người tại Đắk Lắk.

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 30-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Bắt Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 16-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự "Khủng bố" xảy ra ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 9-3-1958 tại TPHCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật".

Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức khủng bố

Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức khủng bố

(NLĐO) - Theo Bộ Công an, Tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và Tổ chức khủng bố "Người Thượng vì công lý" có chủ trương lôi kéo, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân

Tuyên án 100 bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

(NLĐO) - HĐXX đã tuyên án 100 bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk với mức án cao nhất là tù chung thân.

12 thành viên của tổ chức khủng bố hầu tòa

Hành vi của các bị cáo đã tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển bền vững của chính quyền nhân dân

khởi tố bị can Bộ Công an khủng bố Cơ quan an ninh điều tra phản động
