Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

B.T.Q

(NLĐO) - Cùng với Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, 9 bị can khác cũng bị khởi tố trong vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ".


Cổng thông tin Bộ Công an tối 29-8 đã thông tin về việc Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và các công ty liên quan.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi đưa hối hộ và mhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (Ảnh: Bộ Y tế).

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông - Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm - Cục An toàn thực phẩm, về tội "Nhận hối lộ".

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm, về tội "Nhận hối lộ".

TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đậu Thị Giang (SN 1994; trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thanh Uyên (SN 1992; trú xã Hát Môn, TP Hà Nội) về tội "Đưa hối lộ".

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Quách Thị Trà My (SN 1992; trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992; trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) về tội "Đưa hối lộ" (do đang bị tạm giam trong vụ án khác).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố, người dân ủng hộ xử lý nghiêm

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố, người dân ủng hộ xử lý nghiêm

(NLĐO) - Các đại biểu ủng hộ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng cần tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hậu kiểm.

Vụ pate Minh Chay: Cục An toàn thực phẩm nói gì về việc cảnh báo chậm?

(NLĐO) - Dư luận cho rằng Cục An toàn thực phẩm đã phản ứng chậm trễ khi ngày 18-8 Bệnh viện Bạch Mai gửi báo cáo nhưng đến ngày 29-8, cơ quan này mới có cảnh báo liên quan đến pate Minh Chay tới người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ cà phê nhuộm pin

(NLĐO)- Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 24-4 cho rằng cần xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm chất lượng hàng hoá, nhất là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng như vụ cà phê nhuộm pin và sản phẩm giả Vinaca.

Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ Bộ Công an Trần Việt Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo