HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế đi vào làn khẩn cấp, rút chìa khóa xe khách

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tài xế Bùi Trường Sơn bị cáo buộc chạy xe vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao còn có hành vi rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi.

Ngày 14-8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bị can Bùi Trường Sơn,là tài xế xe ô tô Kia Canival, bị cáo buộc đã rút chìa khóa xe khách trên đường vành đai 3.

Khởi tố tài xế rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 Hà Nội - Ảnh 1.

Tài xế Bùi Trường Sơn

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 4-8, xe khách BKS 29H-984.xx do anh N.M.T. (SN 1991, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân (Hà Nội). 

Đến đoạn gần đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), ô tô 7 chỗ KIA Canival BKS 30M-258.67 do tài xế Bùi Trường Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, tài xế Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã tức tối, lên cabin xe khách, xảy ra cãi vã và rút chìa khóa rồi bỏ đi. Lúc này, trên xe khách có 40 hành khách.

Tài xế đi vào làn khẩn cấp, rút chìa khóa xe khách bị khởi tố, bắt tạm giam

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ. Tối cùng ngày 4-8, công an đã mời ông Sơn lên trụ sở công an để làm việc.

Tin liên quan

Truy tìm tài xế 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi

(NLĐO)- Công an phường Thanh Liệt đang truy tìm tài xế xe 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi.

VIDEO: Tài xế 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi

(NLĐO)- Chiếc xe khách chở theo 40 người buộc phải dừng giữa đường Vành đai 3 trên cao sau khi bị một người đàn ông lạ mặt xông lên rút chìa khóa rồi bỏ đi.

Công an mời tài xế đi vào làn khẩn cấp, rút chìa khóa xe khách lên làm việc

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đã xác định danh tính người đàn ông có hành vi rút chìa khóa xe khách rồi rời khỏi hiện trường.

rút chìa khoá xe khách gây rối trật tự đi vào đường cấm đi vào đường cấm còn rút chìa khoá xe khách tài xế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo