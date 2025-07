Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật

Ngày 3-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hiếu (SN 1981, ngụ phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Đặng Thành Vinh (SN 1980, ngụ khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đình Hiếu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Hiếu là Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ của Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật. Thời gian qua, biết anh T.S.C (ngụ xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có khu đất vườn đồi tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, muốn chuyển sang khai thác mỏ đất, ông Hiếu và ông Vinh đến đặt vấn đề giúp xin cấp phép.

Cơ quan chức năng xác định, ông Hiếu đã lấy danh nghĩa văn phòng tạp chí nơi công tác để ký "hợp đồng nhận kinh phí và xử lý công việc" và nhận 1,2 tỉ đồng của anh C. để "chạy" giấy phép. Tuy nhiên, sau thời gian dài, ông Hiếu không thực hiện như lời hứa.

Từ tố cáo, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, bắt giữ ông Hiếu và ông Vinh. Theo công an, ông Hiếu còn bị khởi tố thêm tội Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thành Vinh. Ảnh: CÔNG AN HÀ TĨNH

Trước đó, ngày 1-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Đạt (SN 1993, ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là Phó trưởng văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ, Tạp chí Luật sư Việt Nam và Nguyễn Doãn Long về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trần Tiến Đạt tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, lợi dụng hoạt động báo chí, ông Đạt đã ghi hình nhiều phương tiện vận tải, sau đó liên hệ để đe dọa các doanh nghiệp, yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ viết bài phản ánh. Với thủ đoạn trên,ông Đạt đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Trần Tiến Đạt về tội "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức".