Pháp luật

Khởi tố bộ ba 9X trong đường dây mua bán lá gan 1,5 tỉ, quả thận 950 triệu đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đoàn Văn Hòa đã đứng ra thỏa thuận giá 1 quả thận khoảng 800 - 950 triệu đồng và giá 1 lá gan khoảng 1,2 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng.

Ngày 1-3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Đoàn Văn Hòa (SN 1991, có 1 tiền sự, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Đức Xuân (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ) và Lê Văn Sơn (SN 1991, trú tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội), về tội "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".

Khởi tố bộ ba 9X trong đường dây mua bán gan và thận tại Hà Nội - Ảnh 1.

Các bị can Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân, Lê Văn Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: C02

Theo điều tra, đầu năm 2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện nguồn tin về đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) xảy ra tại TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị, địa phương tiến hành phá án, chỉ đạo các tổ công tác tiến hành triệu tập các bị can, gồm: Đoàn Văn Hòa; Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân.

Tại cơ quan Công an, các bị can khai nhận khi thấy người dân có nhu cầu cao trong việc mua, bán gan, thận để ghép cho các bệnh nhân đang mắc các bệnh mãn tính liên quan đến gan, thận, Hòa cấu kết với Xuân và Sơn đứng ra tổ chức môi giới để hưởng lợi.

Để những người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người có thể liên hệ, kết nối, Hòa chỉ đạo các Sơn và Xuân dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ; hoặc nhóm đối tượng sử dụng một số chân rết tại địa phương (thường là những cá nhân đã từng bán bộ phận cơ thể người) tìm kiếm những người có nhu cầu bán gan, thận.

Sau khi người bán đồng ý, Hòa trực tiếp hoặc chỉ đạo Sơn, Xuân hướng dẫn người bán thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương, dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo thủ tục nhân đạo và yêu cầu người bán có mặt tại TP Hà Nội, TPHCM để các đối tượng dẫn đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép.

Trước khi tìm kiếm người bán gan, thận, Hòa và đồng phạm yêu cầu người mua phải đặt cọc một khoản tiền. Sau khi tìm được người bán gan, thận có chỉ số phù hợp, Hòa đứng ra thỏa thuận giá cả, cách thức thanh toán với người mua, người bán. Theo đó, giá 1 quả thận khoảng 800 - 950 triệu đồng; giá 1 lá gan khoảng 1,2 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật cho người bán và người mua (khoảng 1 tỉ đồng), chi phí phát sinh khác (xét nghiệm, ăn ở, đi lại...) do người mua chịu trách nhiệm.

Các bị can trả cho người bán khoảng 300 - 450 triệu đồng đối với 1 quả thận và khoảng 600-800 triệu đồng cho 1 lá gan, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép.

Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua hoặc thân nhân người mua phải chuyển số tiền như thỏa thuận cho Hòa thông qua tài khoản ngân hàng do bị can chỉ định. Sau đó, Hòa sẽ chuyển một khoản tiền theo thỏa thuận cho người bán (có trường hợp người mua chuyển thẳng cho người bán).

Đến nay, Cơ quan Công an đã làm rõ Đoàn Văn Hòa và đồng bọn tổ chức môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận tại một số tỉnh, thành phố.

