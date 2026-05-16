Bạn đọc Tôi lên tiếng

Khởi tố ca sĩ Quang Lập, giám đốc công ty BH Media, Mây Sài Gòn...: Thông điệp dứt khoát!

Huỳnh Sang

(NLĐO) - Giờ đây tôn trọng bản quyền không phải là lựa chọn tự nguyện mà trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc

Khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của chúng ta. Việc hàng loạt vụ án liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa bị khởi tố khẳng định một thông điệp rất rõ ràng, Việt Nam không thể dung thứ cho hành vi đánh cắp chất xám, xâm phạm bản quyền và trục lợi bất hợp pháp trên tài sản trí tuệ của người khác.

Sau Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng đã đồng loạt vào cuộc mạnh mẽ. Ngay sau các vụ việc liên quan đến đường dây phát sóng bóng đá lậu bị khởi tố, điều tra, mới đây các công ty, tổ chức, cá nhân trong đó có những nhân vật nổi tiếng của làng giải trí như Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam, ca sĩ Quang Lập (tên thật Diệp Quang Lập, 45 tuổi), ông chủ của Trung tâm Giọng ca để đời cùng nhiều người khác bị khởi tố hình sự.

Không dung thứ xâm phạm bản quyền - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Lập

Trong thời đại số, xâm phạm bản quyền không còn vi phạm nhỏ lẻ hay tự phát mà đã trở thành một "nền kinh tế ngầm" với quy mô lớn, lợi nhuận khổng lồ và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Một trận bóng đá bị phát lậu có thể gây thiệt hại hàng chục, hàng trăm tỉ đồng cho đơn vị sở hữu bản quyền. Một bộ phim chiếu lậu sẽ khiến nhà sản xuất tán gia bại sản. Một ca khúc bị khai thác trái phép sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả. Một nền tảng vi phạm bản quyền sẽ phá vỡ môi trường cạnh tranh lành mạnh, triệt tiêu động lực sáng tạo và làm xói mòn ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính Trị. Chúng ta sẽ khó đạt được mục tiêu nếu chất xám, tri thức của những nhà sáng tạo không được bảo vệ. Không thể nói đến chuyển đổi số, kinh tế số hay hội nhập quốc tế nếu tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra công khai, thách thức pháp luật...

Ở các quốc gia phát triển, vi phạm sở hữu trí tuệ bị xem là hành vi rất nghiêm trọng vì tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh quốc gia và niềm tin pháp lý của thị trường. Thế giới hôm nay là một "ngôi làng toàn cầu", nơi mọi quốc gia đều phải tham gia vào những luật chơi chung với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Việt Nam đang ký kết và thực thi hàng loạt hiệp định thương mại thế hệ mới, mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ nghiêm luật sở hữu trí tuệ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là danh dự quốc gia, trách nhiệm công dân, mở ra cơ hội hợp tác- làm ăn bền vững.

Khi chất xám bị đánh cắp, người chịu thiệt cuối cùng không chỉ là nghệ sĩ, doanh nghiệp hay nhà sản xuất, mà là cả nền kinh tế và uy tín quốc tế, chỉ số xếp hạng quốc gia. Dù cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ chi tiết hành vi vi phạm của các đối tượng trong những vụ án nêu trên, nhưng việc khởi tố hàng loạt cho thấy tính chất vụ việc chắc chắn không hề nhỏ. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ ai còn xem thường pháp luật, bất chấp các quy định về bản quyền để trục lợi. Giờ đây tôn trọng bản quyền không phải là lựa chọn tự nguyện mà trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Không phát tán nội dung lậu, không tiếp tay cho các nền tảng vi phạm, không sử dụng trái phép sản phẩm trí tuệ của người khác chính là cách bảo vệ môi trường sáng tạo, bảo vệ hình ảnh quốc gia và bảo vệ chính tương lai của từng cá nhân, gia đình. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đều không thể dung thứ, phải bị xử lý nghiêm và càng không có ngoại lệ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam bị khởi tố

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA), Nguyễn Hải Bình bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an triệt phá các tổ chức điều hành website phim vi phạm bản quyền

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Công an triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn.

Tập trung ngăn chặn vi phạm bản quyền

Nếu không có biện pháp ngăn chặn, đến năm 2027, dự báo sẽ có 19,5 triệu người dùng Việt Nam vi phạm bản quyền trực tuyến, gây thất thoát 456 triệu USD

