Khởi tố chấp hành viên vụ thi hành án "phù phép" tài sản đấu giá

Ngày 25-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến một chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận đơn của ông N.H.P với nội dung: Trong quá trình tố tụng tổ chức thi hành án theo Quyết định thi hành án số: 79/QĐ CCTHADS ngày 17-10-2017 buộc ông Nguyễn Hữu Trí và bà Nguyễn Thị Mạnh phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Ngãi.

Chấp hành viên bị khởi tố vì xử lý tài sản trái pháp luật

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 6, tỉnh Quảng Ngãi) đã kê biên, xử lý tài sản trái pháp luật gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Nguyễn Tuôi, bà Phạm Thị Hường. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ngày 15-8-2025, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 39/QĐ-VKSTC-C1(P4); Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Lực – Chấp hành viên về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Thửa đất diện tích 714m² được cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (tên gọi cũ) đấu giá chỉ 2,2 tỉ đồng, trong khi giá trị thực năm 2020 cao hơn rất nhiều

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2014, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thị Mạnh ở tỉnh Quảng Ngãi ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Đông Á, phòng giao dịch Đức Phổ số tiền 500 triệu đồng để nuôi trồng thủy sản.

Thời gian vay 12 tháng, tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sử dụng thửa đất số 408, diện tích là 714m2, do vợ chồng ông Nguyễn Tuôi và Phạm Thị Hường đứng tên chủ sở hữu (ông Tuôi, bà Hường là cha mẹ ruột của ông Trí).

Cuối năm 2015, khi thủy sản của vợ chồng ông Trí, bà Mạnh sắp đến ngày thu hoạch thì bị bão lũ làm trôi hết khiến gia đình ông trắng tay. Do không trả được khoản nợ vay, vợ chồng ông Trí, bà Mạnh bị ngân hàng khởi kiện ra tòa án.

Ngày 7-4-2017, Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ (tên gọi cũ) ra bản án sơ thẩm buộc vợ chồng ông Trí, bà Mạnh phải trả tiền gốc là 500 triệu đồng, cùng với khoản lãi hơn 164 triệu đồng.

Giá trị thửa đất khoảng 7 tỉ, đấu giá còn 2,2 tỉ

Chấp hành bản án của tòa, từ ngày 14-12-2017 đến ngày 5-4-2018, gia đình ông Trí, bà Mạnh có 4 lần nộp tiền với tổng số tiền là 580 triệu đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền gốc, 80 triệu đồng tiền lãi còn thiếu hơn 84 triệu đồng tiền lãi và tiền lãi phát sinh, nên ông Trí, bà Mạnh bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ (tên gọi cũ) ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Hai ngày trước thời điểm đấu giá phát mãi, gia đình ông Tuôi mượn được 84 triệu đem nộp nhưng Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ không nhận vì cho rằng đã trễ thời hạn.

Theo nội dung tố cáo, nhiều giấy tờ, văn bản được cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ (tên gọi cũ) lập ra được cho là có nhiều "vấn đề" để bán đấu giá thửa đất. Theo đó, thửa đất số 408 được tổ chức đấu giá 2,2 tỉ đồng, trong khi giá trị thực của lô đất này vào năm 2020 khoảng 7 tỉ đồng.

Đến ngày 1-12-2020, gia đình ông Trí đã có đơn tố cáo Chấp hành viên Đỗ Văn Lực, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự xã Đức Phổ (tên gọi cũ) về "Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".