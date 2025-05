Khởi tố chồng cũ sát hại cô giáo trên đường tới trường

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Tóc (SN 1991, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) để điều tra về hành vi"Giết người".

Nạn nhân trong vụ việc là bà Đinh Thị M. (SN 1991, vợ cũ ông Đinh Tóc, trú xã Kông Bờ La, huyện Kbang), giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang).

Tại cơ quan điều tra, ông Đinh Tóc khai nhận sau khi nghe con kể bà M. đang quen biết với người đàn ông khác nên ghen tuông, ngăn cấm. Khi bà M. không đồng ý, phản ứng lại thì bị ông Tóc dùng tay đánh.

Sau đó, ông Tóc tới ô tô lấy con dao dài khoảng 40 cm, dùng để chặt mía để sẵn trên xe, đâm nhiều nhát vào người bà M. dẫn đến tử vong.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 5-5, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm bất tỉnh bên lề đường liên xã thuộc địa phận xã Sơn Lang, huyện Kbang, trên người phụ nữ có nhiều vết máu, bên cạnh có con dao tự chế và xe máy nên báo công an.

Sau 6 giờ sát hại vợ cũ, ông Đinh Tóc tới cơ quan công an đầu thú

Kết quả xác định nguyên nhân tử vong của bà M. là do bị dao đâm nhiều nhát, mất máu dẫn đến tử vong. Các tài sản nạn nhân mang theo trên người không bị mất

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Đến chiều cùng ngày, ông Đinh Tóc đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.