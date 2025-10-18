HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố chủ cơ sở giết mổ mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi về bán

Tr.Đức

(NLĐO)- Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương mổ xẻ rồi trà trộn bán kiếm lời

Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi tố chủ lò mổ Nguyễn Thị Lan vi phạm an toàn thực phẩm tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương

Trước đó, ngày 8-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng có lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi đang chuẩn bị giết mổ và gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương, mổ xẻ ngay tại cơ sở giết mổ của Lan rồi trà trộn bán lại với giá rẻ để kiếm lời bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Khởi tố chủ lò mổ Nguyễn Thị Lan vi phạm an toàn thực phẩm tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vụ C.P. Việt Nam bị “tố” bán thịt heo bệnh: Hé lộ sự thật tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang

Vụ C.P. Việt Nam bị “tố” bán thịt heo bệnh: Hé lộ sự thật tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang

(NLĐO)- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang yêu cầu chủ cơ sở giết mổ, nhân viên Công ty C.P. Việt Nam phải có báo cáo đầy đủ, trung thực

Chủ cơ sở giết mổ heo “lậu” hung hăng xé biên bản vi phạm

(NLĐO) - Đoàn kiểm tra yêu cầu vận chuyển 350 kg thịt heo lên lò giết mổ động vật gần đó để xử lý nhưng bà Thà không đồng ý và có thái độ hành hung, xé biên bản của lực lượng thi hành công vụ.

Nhiều cơ sở giết mổ lậu mua heo bệnh chỉ 10.000-12.000 đồng/kg

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Việt Nam, đã có hơn 1,7 triệu con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy

chủ lò mổ Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng
