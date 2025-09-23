Khởi tố cụ ông dùng điện bẫy chuột khiến 2 người tử vong

Ngày 23-9, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Hoe (SN 1946, trú tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023, ông Hoe đã nhiều lần dùng dây kẽm nối điện từ công tơ gia đình kéo xuống ruộng lúa để diệt chuột.

Cụ ông dùng điện bẫy chuột khiến 2 nạn nhân tử vong

Tối 16-9, ông Hoe tiếp tục sử dụng cách thức trên để bẫy chuột trên ruộng, không có cảnh báo nguy hiểm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, có 3 người thanh niên đi săn chim qua khu vực ruộng lúa của ông Hoe.

Tại đây, anh L.V.H. (SN 1992) và anh Đ.P.T. (SN 1992) đã không may bị điện giật ngã xuống ruộng, tử vong. Riêng anh Đ.N.P thấy bạn bị ngã xuống ruộng, gọi không trả lời nên chạy đi tìm người cấp cứu.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trương Quang Hoe.

