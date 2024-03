Khởi tố đối tượng đi xe không biển số, tông trọng thương đại uý CSGT

Sáng 5-3, nguồn tin từ Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Hoàng An (SN 2007; ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định thăm hỏi tình hình sức khỏe đại úy Nguyễn Đình Long lúc vừa bị thương

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 12-2, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 1170 Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ thì phát hiện một mô tô không gắn biển số, do Trần Nguyễn Hoàng An điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam.

Ngay sau đó, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng An không chấp hành. Tiếp đó, đại úy Long (thành viên tổ công tác) một lần nữa ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng An vẫn không chấp hành, đồng thời tăng ga và tông thẳng vào người đại úy Long khiến cả hai ngã xuống đường. Hậu quả, đại úy Long bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mác chân bên phải.

Ngay sau đó, đối tượng Trần Nguyễn Hoàng An bị tổ công tác bắt giữ và giao cho Công an huyện Phù Mỹ điều tra, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, An âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.