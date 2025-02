Khởi tố đối tượng sàm sỡ cô gái 17 tuổi ở TP HCM

Clip: Công an phường 13, quận Tân Bình đến hiện trường.

Ngày 18-2, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Anh Phương về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, vào rạng sáng 16-2, Phương đi bộ đến quán Gà Tần Gia Bảo (phường 13, quận Tân Bình) hỏi mua đồ ăn mang về.

Lúc này, Phương thấy chị D.N.A (17 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang ngồi chờ phía trước quán nên tìm cách trêu ghẹo.

Phương cũng cố ý dùng tay đụng chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể chị A., làm người này hoảng sợ.

Anh N.H.H (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là bạn trai của chị A. sau đó đã lớn tiếng can ngăn, bảo vệ người yêu trước hành vi thiếu chuẩn mực của Phương.

Phạm Anh Phương tại cơ quan công an.

Cảm thấy bị anh H. làm mình bẽ mặt, Phương tỏ thái độ hung hăng, hăm dọa đòi đánh anh H. và chị A. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn, chị A. tìm cách can ngăn thì bị Phương ném ly nước vào đầu.

Phương tiếp tục vào bên trong quán hăm dọa, lấy vỏ chai rượu ném mạnh vào cửa kính quán ăn làm hư hại hoàn toàn.

Theo công an, sự việc thêm lần nữa trở thành hồi chuông cảnh báo đến toàn thể xã hội, nhất là những đối tượng có bản chất hung hăng, côn đồ, thích gây sự và dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.