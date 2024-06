Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt

Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt (đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng Tàu).

Quá trình điều tra, công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt là Văn Phương Thúy (sinh năm 1984). Do người này đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ án

Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Những người có liên quan trong vụ án đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã mua bán số lượng hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng thông báo để cá nhân, đơn vị nào đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7); hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Ngọc Khánh (điện thoại 0966.556.559) để làm việc, nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.