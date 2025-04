Khởi tố giám đốc, kế toán Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát

Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Tiết Ngọc Hòa (SN 1976); Lê Văn Hưng (SN 1973) và Trần Thị Ái Ân (SN 1988, cả 3 cùng ngụ TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi “trốn thuế”.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, TP Biên Hòa

Hồi tháng 1-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Lực lượng công an làm việc với một số người liên quan trong vụ án

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, kế toán và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Công an xác định các đối tượng trên khai thác đất nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỉ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỉ đồng.