Khởi tố giám đốc một công ty

Ngày 14-11, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi trú đối với Bùi Quang Tuấn (33 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Anh Minh và Lê Thị Hà (42 tuổi). Hai bị can cùng bị khởi tố về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Bùi Quang Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5-2023 đến tháng 11-2023, tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh Minh, Bùi Quang Tuấn và Lê Thị Hà đã thực hiện hành vi in, phát hành, bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế với tổng giá nhiều tỉ đồng. Từ hành vi nêu trên, Tuấn và Hà đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, mở rộng.