Thời sự

Khởi tố giám đốc một công ty

Như Quỳnh

(NLĐO) - Để xảy ra tai nạn chết người, giám đốc một công ty bị khởi tố.

Ngày 26-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra ở xã Xuân Quang khiến 1 người chết. Các bị can bị khởi tố gồm: ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích về tội vi phạm quy định về an toàn lao động; ông Đàm Quốc Huy (giám sát trưởng công trình) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Vịnh và ông Huy bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố một giám đốc công ty - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh thông báo khởi tố bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Trong quá trình tổ chức thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động, đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-10-2025, trong quá trình thi công, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh H.V.H. (SN 1989) tử vong.

Kết quả điều tra xác định nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định. Không xác định vùng nguy hiểm và không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc. Cùng với đó công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm và chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn lao động.

Khởi tố giám đốc, khám xét Công ty TNHH Tuấn Như

(NLĐO) - Doanh nghiệp này tại Lâm Đồng, do Lê Công Tuấn làm giám đốc, không kê khai nộp thuế đối với khoản lợi nhuận hơn 29 tỉ đồng

Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) – Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan đến các vi phạm đất đai trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ.

Vụ sạt lở ở TP Đà Lạt: Khởi tố giám đốc Công ty Lê Nguyễn Lâm Đồng

(NLĐO) - Ông Nguyễn Uy Vũ, Giám đốc Công ty Lê Nguyễn Lâm Đồng, là 1 trong 2 bị can mà Công an TP Đà Lạt vừa ra quyết định khởi tố liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng ngày 29-6.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can giám đốc công ty hậu quả nghiêm trọng an toàn lao động Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai
    Thông báo