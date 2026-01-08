Khởi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Triệu tập hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán số đề.

Đến ngày 3-1-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây Đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công cầm đầu để đấu tranh triệt xóa.

Công an bắt tạm giam 16 đối tượng, 27 trường hợp còn lại tiếp tục xử lý

Qua điều tra xác định, từ năm 2024, Công thông qua mạng xã hội zalo để nhận số đề từ các tài khoản zalo tên: “Chí Thanh”, “Lê Nin Win Win”, “Zuka”, “Tiên Cây Cảnh”, “Đại Lâm Mộc”, “Nguyen Sy” rồi chuyển số đề nhận được vào nhóm zalo tên “KH-B ĐỨC” gồm 3 tài khoản zalo tên “Mình Công” (của Nguyễn Văn Công), “Ú Mập Ú Ù” và “Peonyut” để thực hiện hành vi mua bán số đề trên địa bàn thành phố.

Tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan, xác định trong ngày 2-1, Nguyễn Văn Công đã nhận số đề của các đối tượng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Tiếp tục khai thác mở rộng truy xét các đối tượng “đầu trên” của Công và các con bạc, cảnh sát triệu tập đưa về trụ sở 43 đối tượng trong đường dây này.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập, hằng ngày có người ghi đề, thu tiền, giao tịch đề, chuyển tiền cho đầu trên để ăn hoa hồng.

Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10-2025 đến lúc bị bắt là khoảng trên 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “đánh bạc”, bắt tạm giam đối với 16 bị can, 27 đối tượng còn lại đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.