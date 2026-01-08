Khởi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Nguyễn Văn Công đã tạo dựng đường dây mua bán số đề, cùng đồng bọn trục lợi hàng tỉ đồng.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Khởi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công - Ảnh 1.

Triệu tập hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán số đề.

Đến ngày 3-1-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây Đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công cầm đầu để đấu tranh triệt xóa.

Khởi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây phạm pháp của Nguyễn Văn Công - Ảnh 2.

Công an bắt tạm giam 16 đối tượng, 27 trường hợp còn lại tiếp tục xử lý

Qua điều tra xác định, từ năm 2024, Công thông qua mạng xã hội zalo để nhận số đề từ các tài khoản zalo tên: “Chí Thanh”, “Lê Nin Win Win”, “Zuka”, “Tiên Cây Cảnh”, “Đại Lâm Mộc”, “Nguyen Sy” rồi chuyển số đề nhận được vào nhóm zalo tên “KH-B ĐỨC” gồm 3 tài khoản zalo tên “Mình Công” (của Nguyễn Văn Công), “Ú Mập Ú Ù” và “Peonyut” để thực hiện hành vi mua bán số đề trên địa bàn thành phố.

Tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan, xác định trong ngày 2-1, Nguyễn Văn Công đã nhận số đề của các đối tượng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Tiếp tục khai thác mở rộng truy xét các đối tượng “đầu trên” của Công và các con bạc, cảnh sát triệu tập đưa về trụ sở 43 đối tượng trong đường dây này.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập, hằng ngày có người ghi đề, thu tiền, giao tịch đề, chuyển tiền cho đầu trên để ăn hoa hồng.

Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10-2025 đến lúc bị bắt là khoảng trên 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “đánh bạc”, bắt tạm giam đối với 16 bị can, 27 đối tượng còn lại đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Phá đường dây ghi số đề 4 tỉ đồng ở vùng quê Quảng Nam

Phá đường dây ghi số đề 4 tỉ đồng ở vùng quê Quảng Nam

(NLĐO) – Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Nữ quái cầm đầu đường dây số đề liên tỉnh quy mô 180 tỉ đồng

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam

Án mạng đau lòng ở An Giang từ việc trúng số đề

(NLĐO) - Khi có kết quả xổ số, Nguyễn Văn Đen biết em rể đã trúng số đề nên đòi lại tiền đã cho mượn trước đó, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Đà Nẵng khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc số đề
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo