Ngày 8-9, liên quan vụ cướp giật vé số, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi; đang ở trọ tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Thanh Điền lúc bị bắt và lúc cướp giật vé số của người ngồi xe lăn

Trước đó, chiều 31-8, ông Nguyễn Văn Tròn (65 tuổi; ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) đi bán vé số dạo bằng xe lăn trên đường Phan Hiển Đạo, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Lúc này, Điền chạy xe máy đến hỏi mua rồi cướp giật 97 tờ vé số của ông Tròn, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Công an phường Mỹ Tho phối hợp Công an phường Thới Sơn khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc sau khi nhận được tin báo từ ông Tròn.

Đến ngày 1-9, công an đã xác định được nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật vé số là Điền - đối tượng không nơi đăng ký thường trú, sống lang thang.

Qua làm việc, bước đầu Điền khai nhận hành vi cướp giật vé số của ông Tròn để bán lấy tiền tiêu xài.