Khởi tố Kiều Ngọc Anh - nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo) về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Ngọc Anh về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 14-1, Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo mua 2 con dao để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Ngọc Anh chạy xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, nhằm chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Phát hiện chị Bùi Thị Thanh L. (SN 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy Honda Vision đi đến khu vực trên, Ngọc Anh đã chặn lại. Đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị L. tử vong.

Sau đó, Ngọc Anh cướp xe máy của nạn nhân, điều khiển đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp bà Nguyễn Thị X. (SN 1982, trú tại địa phương) chạy xe Honda Airblade đi chiều ngược lại. Ngọc Anh áp sát xe bà X. nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi bà X. chạy xe đến cổng nhà ông N.N.T. thì bị Ngọc Anh chặn lại, dùng dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân bị thương tích nặng, ngã gục xuống sân nhà ông N.N.T.

Lúc này, thấy có người trong nhà và khu vực xung quanh nên Ngọc Anh quay ra, bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Ngọc Anh đã vứt 2 con dao gây án tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ trọng án

Tiếp đó, Ngọc Anh chạy xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mở cốp lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị L. Đối tượng này để lại xe tại đây, bỏ trốn qua TP Hà Nội.

Đến sáng 15-1, biết không thể bỏ trốn nên Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận tất cả hành vi của mình.

Kiều Ngọc Anh từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện tỉnh Hưng Yên từ tháng 2 đến tháng 8-2024. Thời điểm đối tượng này bị bắt giữ, cơ quan công an đã test nhanh và kết quả âm tính với các chất ma túy.