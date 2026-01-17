HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố Kiều Ngọc Anh - nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản

Tr.Đức

(NLĐO)- Kiều Ngọc Anh bị khởi tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo) về tội "Giết người", "Cướp tài sản". 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Ngọc Anh về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố Kiều Ngọc Anh-nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản - Ảnh 1.

Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 14-1, Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo mua 2 con dao để thực hiện hành vi cướp tài sản. 

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Ngọc Anh chạy xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, nhằm chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Phát hiện chị Bùi Thị Thanh L. (SN 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy Honda Vision đi đến khu vực trên, Ngọc Anh đã chặn lại.  Đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị L. tử vong.

Sau đó, Ngọc Anh cướp xe máy của nạn nhân, điều khiển đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp bà Nguyễn Thị X. (SN 1982, trú tại địa phương) chạy xe Honda Airblade đi chiều ngược lại. Ngọc Anh áp sát xe bà X. nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi bà X. chạy xe đến cổng nhà ông N.N.T. thì bị Ngọc Anh chặn lại, dùng dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân bị thương tích nặng, ngã gục xuống sân nhà ông N.N.T.

Lúc này, thấy có người trong nhà và khu vực xung quanh nên Ngọc Anh quay ra, bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Ngọc Anh đã vứt 2 con dao gây án tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Khởi tố Kiều Ngọc Anh-nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản - Ảnh 2.

Hiện trường vụ trọng án

Tiếp đó, Ngọc Anh chạy xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mở cốp lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị L. Đối tượng này để lại xe tại đây, bỏ trốn qua TP Hà Nội.

Đến sáng 15-1, biết không thể bỏ trốn nên Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận tất cả hành vi của mình.

Kiều Ngọc Anh từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện tỉnh Hưng Yên từ tháng 2 đến tháng 8-2024. Thời điểm đối tượng này bị bắt giữ, cơ quan công an đã test nhanh và kết quả âm tính với các chất ma túy.

Vụ án sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng: Thông tin chính thức từ công an

Vụ án sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng: Thông tin chính thức từ công an

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14-1 xảy ra tại xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo.

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản khai gì?

(NLĐO)- Sau khi ra tay sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản, Kiều Ngọc Anh lên TP Hà Nội vào quán bar chơi trước khi trở lại Hưng Yên để đầu thú.

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

(NLĐO)- Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ rồi cướp tài sản ở Hưng Yên, đã ra đầu thú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

