Pháp luật

Khởi tố lái máy xúc tội xâm hại mồ mả, hài cốt

Tr.Đức

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên

Ngày 20-9, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trương Minh Hào (SN 1991, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố lái máy xúc tội xâm hại mồ mả, hài cốt- Ảnh 1.

Bị can Trương Minh Hào

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 16-9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào múc, chất đống lẫn bùn đất, Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ khẩn trương tổ chức bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nắm diễn biến vụ việc.

Lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện biện pháp ổn định tình hình, phối hợp những gia đình có liên quan thực hiện nghi thức tâm linh đối với các phần mộ; yêu cầu đơn vị thi công lập tức dừng thi công tại khu vực nghĩa trang, khẩn trương phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, đơn vị thi công dùng máy xúc đào rãnh thoát nước dài 38,2 m, rộng 1,4 m, sâu 0,9 m; đất được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt (xương người, hộp sọ).

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ 1 máy xúc và làm việc với Trương Minh Hào là người điều khiển máy xúc gây hư hỏng các phần mộ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Dân mang tiểu tới trụ sở UBND phường “tố” chủ đầu tư xâm phạm mồ mả

Dân mang tiểu tới trụ sở UBND phường “tố” chủ đầu tư xâm phạm mồ mả

(NLĐO) - Cho rằng chủ đầu tư xâm phạm mồ mả, nhiều người dân đã kéo lên trụ sở UBND phường Vinh Tân ở Nghệ An yêu cầu chính quyền, chủ đầu tư làm rõ sự việc

Vụ bí thư xã giết cháu để thế mạng: Đề nghị khởi tố thêm tội "Xâm phạm mồ mả"

(NLĐO) - Quá trình điều tra xác định trước khi giết người, Bí thư xã Đỗ Văn Minh đã có hành vi đào một ngôi mộ của người mới chết nhằm đốt, thế mạng mình để trục lợi bảo hiểm

Bắt đối tượng xâm phạm mồ mả

(NLĐO) – Đó là Lê Văn Long (SN 1970, ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

