Ngày 20-9, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trương Minh Hào (SN 1991, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Minh Hào

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 16-9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào múc, chất đống lẫn bùn đất, Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ khẩn trương tổ chức bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nắm diễn biến vụ việc.

Lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện biện pháp ổn định tình hình, phối hợp những gia đình có liên quan thực hiện nghi thức tâm linh đối với các phần mộ; yêu cầu đơn vị thi công lập tức dừng thi công tại khu vực nghĩa trang, khẩn trương phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, đơn vị thi công dùng máy xúc đào rãnh thoát nước dài 38,2 m, rộng 1,4 m, sâu 0,9 m; đất được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt (xương người, hộp sọ).

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ 1 máy xúc và làm việc với Trương Minh Hào là người điều khiển máy xúc gây hư hỏng các phần mộ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.