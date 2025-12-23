HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi tố một cựu cán bộ ban quản lý dự án

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nguyên cán bộ ban quản lý dự án bị khởi tố.

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Bắt nguyên một cán bộ ban quản lý dự án - Ảnh 1.

Lò Trọng Hinh bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2021, Lò Trọng Hinh là cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ) đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công để câu kết, móc nối với doanh nghiệp do Hinh đứng sau điều hành. Hinh đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán giá trị công trình rồi mua vật tư, máy móc và thuê nhân công nhưng không báo cáo, thống nhất với Ban quản lý dự án.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.

chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can ban quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng công an tỉnh Cơ quan Cảnh sát Cảnh sát điều tra Ban Quản lý
