Thời sự

Khởi tố một Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, một Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công đã bị khởi tố.

Ngày 21-12, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh (SN 1983, thường trú tại thôn 1, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố La Thị Thanh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập), La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, chưa tham mưu, triển khai các biện pháp để kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tài nguyên. 

Sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của La Thị Thanh đã dẫn đến vụ việc Lê Văn Toàn (SN 1987, trú tại thôn 5, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) khai thác cát trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài. Tổng khối lượng cát Lê Văn Toàn đã khai thác trái phép trên 13.000 m3, trị giá trên 2,7 tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước về kinh tế và tài nguyên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

