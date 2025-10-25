HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Công an phường Phước Thắng, TP HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Dương Minh, người đánh nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ngày 25-10, liên quan đến vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà của bệnh nhân đánh, Công an phường Phước Thắng (TP HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Dương Minh (SN 1976, ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phước Thắng đã làm việc với Nguyễn Dương Minh. Tuy nhiên, khi nhận được tin mẹ của Minh mất nên đã để Minh về chịu tang mẹ. Sau 2 ngày, phía công an đã mời Minh lên làm việc, ra quyết định khởi tố bị can vào ngày 15-10.

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng bệnh viện Vũng Tàu - Ảnh 1.

Camera tại bệnh viện đã ghi lại cảnh người đàn ông đánh nữ điều dưỡng

Liên quan đến vụ án, theo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, mẹ của Minh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện. Khoảng 21 giờ ngày 7-10, bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Ca trực do bác sĩ phụ trách cùng ê kíp đã khẩn trương hồi sức cấp cứu suốt 20 phút nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Khi ê kíp đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu và mời thân nhân vào để giải thích tình hình, lúc này không có người nhà. Điều dưỡng đã gọi điện cho người nhà, sau đó Nguyễn Dương Minh bước vào, chưa kịp nghe bác sĩ thông tin đã lớn tiếng quát tháo, chửi mắng, dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu điều dưỡng tên Thư và tiếp tục có lời lẽ không hay.

Cú tấn công khiến điều dưỡng Thư choáng váng, hoảng loạn tinh thần, phải dừng công việc cấp cứu và được đưa đi điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc đều là những bệnh nặng được nhân viên y tế theo dõi 24/24 (chăm sóc toàn diện). Những hành vi người nhà bệnh nhân trên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế; cũng như ảnh hưởng đến an toàn của bệnh nhân khác đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

