Khởi tố người phụ nữ cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính ở Quảng Bình

Đối tượng Đoàn Thị Tuyết

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa phá chuyên án, đấu tranh làm rõ đối tượng Đoàn Thị Tuyết (SN 1981; trú thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Công an TP Đồng Hới cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Thị Tuyết và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới cũng đã khởi tố vụ án, bị can đối với Đoàn Thị Tuyết về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do Đoàn Thị Tuyết hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.