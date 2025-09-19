HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ vu khống, xúc phạm hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan công an cáo buộc Lê Hương Ly đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Ngày 19-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Khởi tố người phụ nữ vu khống, xúc phạm hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa- Ảnh 1.

Bị can Lê Hương Ly tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Công an xác định những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên bị can đã đăng tải nội dung vu khống nạn nhân lên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Tin liên quan

Công an TP Cần Thơ bắt giam đối tượng lên mạng vu khống nhiều người

Công an TP Cần Thơ bắt giam đối tượng lên mạng vu khống nhiều người

(NLĐO) – Lên Facebook xuyên tạc, vu khống nhiều người ở TP Cần Thơ, Nguyễn Trần Khánh Huy bị bắt tạm giam.

Bắt tạm giam một giám đốc vì vu khống nhiều người ở Cần Thơ

(NLĐO) - Một giám đốc cùng một đối tượng đã nhắn tin cho lãnh đạo và cơ quan báo chí ở TP Cần Thơ vu khống cán bộ tại nhiều cơ quan.

Hai vợ chồng ông lão ngoài 70 tuổi bị khởi tố vì vu khống lãnh đạo

(NLĐO) – Do không đồng ý bản án, hai vợ chồng ông lão ngoài 70 tuổi tại Ninh Thuận đã bịa đặt thông tin, vu khống lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hoa hậu vu khống xúc phạm
