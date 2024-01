Khởi tố nguyên phó trưởng phòng NN-PTNT ở Cà Mau

Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Dân, nguyên Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện U Minh, để điều tra về hành vi "Tham ô". Bị can Dân được cho tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.



Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra về nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện U Minh. Tuy được phân công phụ trách các mô hình, dự án nhưng ông Dân đã không triển khai thực hiện đúng theo mô hình, dự án được chủ tịch huyện phê duyệt.

Không những vậy, ông Dân còn tự ý hoán đổi từ hỗ trợ vật tư sang hỗ trợ giống mà không trình cấp thẩm quyền xem xét nên dẫn đến sai phạm như: lập thủ tục khống biên bản nghiệm thu hợp đồng; biên bản thanh lý hợp đồng; biên bản giao, nhận vật tư… để thanh toán khống hơn 809 triệu đồng tiền mua vật tư.

Đối với số tiền thanh toán khống, sau khi trả tiền mua lúa, cá giống 476 triệu đồng thì bà Lê Thanh Tú (công tác ở Phòng NN-PTNT huyện U Minh) lập phiếu thu nội bộ và chi trả tiền tiếp khách (ngoài sổ kế toán) 25 triệu đồng… Riêng ông Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng 296 triệu đồng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.