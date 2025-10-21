Ngày 21-10, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thanh Hà, cựu trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi (Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ); Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng Pháp chế (Cục Quản lý lao động ngoài nước); Tạ Thị Thanh Thúy, cựu trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, nguyên chuyên viên phòng Pháp chế về tội Nhận hối lộ. Nguyễn Lâm Sơn bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.



Bị can Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ cũ), bị bắt trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (bộ cũ), nay là Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng Bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Gia Liêm, cựu phó cục trưởng; Phạm Viết Hương, cựu phó cục trưởng Cục Cục Quản lý lao động ngoài nước, về tội "Nhận hối lộ. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phạm Viết Hương, bắt tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các bị can là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam, cựu cục trưởng; Lê Thanh Hà, nguyên trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi; Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, cựu trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, cựu chuyên viên phòng Pháp chế, có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để "chạy" giấy phép.

Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội; Điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình, số điện thoại 0339.468888.