Pháp luật

Khởi tố nhóm đối tượng đến tiệm cắt tóc, đòi nợ bằng "hàng nóng"

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ nhóm thanh niên cầm hung khí và vật giống súng xông vào quán cắt tóc đánh chủ quán để đòi nợ

Ngày 16-2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối Lê Thành Long (SN 1977); Phạm Nam K. (SN 2010) và Dương Đức Việt (SN 2007, cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi cướp tài sản, quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố nhóm đối thương đến tiệm cắt tóc, đòi nợ bằng hung khí - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm đối tượng sử dụng hung khí đe doạ, uy hiếp tinh thần và trực tiếp đánh gây thương tích cho anh D.V.T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam K..

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 14-2, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ dân phố 2, phường Hồng Châu xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hồng Châu, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ nội dung vụ việc.

Theo hình ảnh camera tại tiệm cắt tóc ghi lại, vào thời điểm trên, 3 đối tượng từ đâu xông vào tiệm cắt tóc. Bất ngờ 1 người đàn ông mặc quần áo màu ghi mở cửa bước vào, ra lệnh nhóm đứng ngoài: "đưa đồ cho tao", rồi lấy trong túi áo khoác của người đi cùng một vật giống súng ngắn và thao tác như đang lên đạn.

Khởi tố nhóm đối thương đến tiệm cắt tóc, đòi nợ bằng hung khí - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau đó, người này quay lại khống chế 1 thanh niên trong tiệm, dí vật giống súng vào người và liên tục quát hỏi: "Hôm nay có tiền không?". Chỉ vài giây sau, khoảng 4 người đeo khẩu trang xông vào, lao tới hành hung nạn nhân.

Chưa dừng lại, kẻ này chạy ra ô tô màu đỏ đỗ trước cửa, lấy thêm vật giống tuýp sắt quay lại tiếp tục đánh, vừa hành hung vừa đe dọa. Một người khác đi cùng liên tục ghì cổ, đấm vào mặt nạn nhân.

Khi có người can ngăn và hô công an, kẻ này vẫn không dừng lại mà còn quay sang dí vật giống súng uy hiếp. Sự việc chỉ kết thúc khi nạn nhân vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chiều 14-2, Lê Thành Long cùng Phạm Nam K., Dương Đức Việt; Lê Minh Đ. (SN 2007) và Nguyễn Khánh V. (SN 2007, cùng trú tại phường Phố Hiến) đến tiệm cắt tóc của anh D.V.T. (SN 1996, trú tại TDP 2, phường Hồng Châu), sử dụng hung khí đe doạ, uy hiếp tinh thần và trực tiếp đánh gây thương tích cho anh T. để đòi nợ 10 triệu đồng mà anh T. đã vay của Long.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

