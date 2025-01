Khởi tố nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn Hội An bằng bom xăng, tuýp sắt

Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An cho biết đã khởi tố 8 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Số hung khí của các đối tượng (ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm bị can gồm: Trương Thế Khải (SN 2006, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Cẩm Ngọc (SN 2006, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Phạm Thị Trân Châu (SN 2002, trú phường Minh An, TP Hội An), Lê Thành Danh (SN 2007, trú huyện Núi Thành), Lê Hồng Sơn (SN: 2008, trú huyện Núi Thành), Võ Đoàn Quốc L. (SN 2007, trú huyện Phú Ninh), Đỗ Anh Quân (SN 2008, trú huyện Phú Ninh), Bạch Trương Thành Nhân (SN 2006, trú huyện Duy Xuyên); hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trương Thế Khải, Nguyễn Thị Cẩm Ngọc và Lê Thành Danh.

Đồng thời, công an ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Trân Châu và Lê Hồng Sơn; riêng Võ Đoàn Quốc Lãnh, Đỗ Anh Quân và Bạch Trương Thành Nhân đang bị Công an các đơn vị khác tạm giam về các tội danh khác.

Công an TP Hội An khởi tố các đối tượng

Trước đó, vào rạng sáng 22-8-2024, một nhóm thanh thiếu niên gồm khoảng 30 đối tượng mang theo dao phóng lợn, tuýp sắt, “bom xăng” từ các địa bàn khác tụ tập đến TP Hội An để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội với một số thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng di chuyển trên nhiều tuyến đường, lạng lách, đánh võng, sử dụng bom xăng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời đã gây thương tích cho 2 người dân đi đường.

Dù vụ việc xảy ra lúc đêm tối, các đối tượng từ địa phương khác đến, sử dụng các xe mô tô che, tháo biển kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra của lực lượng công an.

Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công trấn áp mạnh với các loại tội phạm, nhất là tình trạng các nhóm nam nữ thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau gây mất trật tự công cộng, Công an thành phố đã thu thập, củng cố các chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.