Khởi tố "ông trùm" điều hành hàng trăm gái mại dâm trên cả nước

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này đã khởi tố 15 bị can, trong đó có 9 bị can về hành vi môi giới mại dâm theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự; 6 bị can về hành vi chứa mại dâm quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.



Hoàng Duy Hưng (đeo kính, áo trắng) cùng một số người liên quan đến vụ án. Ảnh: An Nam

Theo đó, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận đã phát hiện, lập kế hoạch bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn. Các đối tượng thuộc đường dây này thường xuyên đăng tải các hình ảnh mặc hở hang của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website để "câu khách". Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Duy Hưng (SN 1990, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tháng 11-2022, Hoàng Duy Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng "phá sập", có thể thay đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động.

Trên các website này, Hưng cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ rồi thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác như: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang… Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê 1 căn nhà 5 tầng biệt lập, tại ngõ 1 Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động.

Hưng ngụy trang bằng cách chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo, không chính chủ và liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa, không để lại dấu vết.

Ngoài ra, Hưng còn lập ra 2 nhóm hoạt động độc lập. Nhóm một được vận hành bởi 3 nhân viên IT, chuyên đăng bài trên các website, đồng thời tham gia nhận xét, bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này để thu hút khách mua dâm.

Nhóm này khi đăng hình ảnh gái bán dâm sẽ đính kèm thông tin cá nhân, bảng giá dịch vụ, lập các tài khoản giả khách mua dâm để "chim mồi" kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm giới thiệu, hấp dẫn, kích thích, thúc đẩy khách mua dâm tìm chọn và "đặt hàng".

Để điều hành đường dây này, bị can Hưng thường xuyên liên lạc bằng tài khoản mạng xã hội; đặt chế độ sau khi đọc tự xóa, không lưu dấu vết trao đổi. Khi có khách, Hưng yêu cầu gái bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều tỉnh, thành phố nêu trên.

Nhóm 2 đều là các đối tượng nữ, giả gái bán dâm chuyên nhận điện thoại của khách mua dâm thông qua đường dây nóng. Các đối tượng này thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, "biệt danh" của gái bán dâm để khi khách có nhu cầu thì sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Nhà chức trách xác định, đường dây môi giới mại dâm của Hưng đã thu lời bất chính khoảng 3 tỉ đồng. Vụ án này đang được điều tra giai đoạn 2 để xử lý triệt để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.