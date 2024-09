Khởi tố tài xế Mai Xuân Vinh vụ ô tô tông 2 người tử vong ở Bảo Lộc

Ngày 4-9, VKSND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú TP Bảo Lộc). Công an TP Bảo Lộc cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 4 tháng đối với tài xế này để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Mai Xuân Vinh là người điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm TP Bảo Lộc đi xã Lộc Châu chiều 1-9. Khi đến tổ dân phố 22 thì xe Vinh va chạm rất mạnh với xe máy lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 2 người là Nguyễn Hải Đ. (17 tuổi, ngụ xã Lộc Nga) và Phạm Duy Quang Đ. (18 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) tử vong.

Cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra tai nạn, Vinh có nồng độ cồn 0,9 miligam/lít khí thở, điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Vinh đã bị bắt khẩn cấp sau đó.

Trước vụ tai nạn này, ngày 24-3, Vinh cũng bị phạt hành chính 46 triệu đồng vì vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở trong lúc điều khiển ô tô.