Khởi tố thanh niên đánh nhân viên bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 8-3, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tưởng Chí Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 9 giờ ngày 27-2, Tưởng Chí Huy đi bộ cùng cô gái 32 tuổi (quốc tịch Mỹ) ở khu vực trung tâm quận 1. Khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay cô gái nhảy xuống đất, chạy đi.

Thấy vậy, ông N.X.C, nhân viên bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đến nhắc nhở và có dùng cây gậy bằng nhựa đánh vào đầu con chó. Cô gái nêu trên liền mắng chửi, đánh trả lại. Lúc này, Huy đi đến và xô đẩy ông C..

Ông N.X.C (bảo vệ) bị đánh ngất xỉu.



Sau đó, ông C. tới khu vực bồn cây bên cạnh lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu ông C. khiến bảo vệ này bị thương tích, ngã xuống đất.

Ông C. được đưa đi cấp cứu. Công an phường Bến Nghé sau đó cũng có mặt, đưa Huy về trụ sở để làm việc.