Khởi tố thêm 1 phó giám đốc liên quan trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố thêm 1 phó giám đốc liên quan trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D

T.Trực

(NLĐO) – Phó Giám đốc một công ty có liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện trái quy định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm 1 bị can.

Theo đó, ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với N.H.N., Phó Giám đốc Công ty TNHH T.K, về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định pháp luật.

Ông N. có liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện trái quy định.

- Ảnh 1.

Công an khởi tố ông N. vì có liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện trái quy định

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động đăng kiểm, bị can Võ Quang Phát, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D (đã bị khởi tố trước đó), đã thông đồng với N.H.N. lập khống 13 hồ sơ thi công cải tạo phương tiện.

Các hồ sơ này được sử dụng nhằm hợp thức hóa việc nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo trái với quy định của pháp luật.

Hành vi trên là một phần trong vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Võ Quang Phát, Giám đốc và Bùi Tấn Bình, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, về tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Tạm đình chỉ hoạt động 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Tạm đình chỉ hoạt động 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

(NLĐO)- Giám đốc Sở GTVT Hải Dương quyết định tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng (từ 26-9 đến hết 25-12) đối với 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Nguy cơ đóng cửa hàng loạt trung tâm đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nếu các vụ án sai phạm đăng kiểm đồng loạt xét xử trong tháng 7-2024, dự báo có đến 91 trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa trong 3 tháng

Bắt phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 60-01S Biên Hòa

(NLĐO)-Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm.

cơ quan Cảnh sát điều tra bảo vệ môi trường khởi tố bị can công an tỉnh trung tâm đăng kiểm quyết định khởi tố bị can giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo