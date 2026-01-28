Khởi tố thêm 1 phó giám đốc liên quan trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D

Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm 1 bị can.

Theo đó, ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với N.H.N., Phó Giám đốc Công ty TNHH T.K, về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định pháp luật.

Ông N. có liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện trái quy định.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động đăng kiểm, bị can Võ Quang Phát, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D (đã bị khởi tố trước đó), đã thông đồng với N.H.N. lập khống 13 hồ sơ thi công cải tạo phương tiện.

Các hồ sơ này được sử dụng nhằm hợp thức hóa việc nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo trái với quy định của pháp luật.

Hành vi trên là một phần trong vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Võ Quang Phát, Giám đốc và Bùi Tấn Bình, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D, về tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.