Pháp luật

Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can, nâng lên 54 bị can với 8 tội danh.

Ngày 6-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, TP Hà Nội và một số đơn vị, địa phương. Theo đó, số bị can trong vụ án này khởi tố 54 bị can đối với 8 tội danh.

Vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 14 bị can - Ảnh 1.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 54 bị can về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc".

Qua phân loại nhóm bị can của Cơ quan điều tra, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) có 35 bị can; Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc có 3 bị can; và 14 bị can khác...

Trước đó, vào 23 giờ 45 phút ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (tức "Đông timo", SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, cùng trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và 5 đối tượng khác gồm: Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y Tâm thần Trung ương); Cao Thị Bích Hằng (SN 1983, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội); Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Các bị can là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay trong đêm 7, rạng sáng 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã triệu tập cán bộ, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) về Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Tiếp đó, từ ngày 7 đến 9-6, Cơ quan Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và TP Hà Nội cùng các đối tượng liên quan về hành vi "Đưa, nhận hối lộ". Lực lượng chức năng đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỉ đồng, 4.500 USD, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD, 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 26,981 gram Methamphetamin (ma túy đá), 16,227 gram cần sa… trị giá hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan Công an xác định, năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" cùng với chồng là Lê Văn Đông, sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện này để được tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài. Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề "chạy giám định", từ đó hưởng lợi hàng tỉ đồng...

