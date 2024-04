Khởi tố thêm 2 bị can vụ nhận hối lộ ở trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên - Huế

Ngày 16-4, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông tin về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Phan Phú Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH MTV thiết kế ô tô Thống nhất); khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Tiến (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Nhận hối lộ", để điều tra xử lý.

Một trong 2 bị can mới bị khởi tố liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VKSND Thừa Thiên Huế.

Các bị can này bị khởi tố liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm bị bắt, ông Tiến là Phó Trưởng phòng Phòng Vận tải - Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kết quả mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy Nguyễn Phan Phú Nguyên có hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 900 triệu đồng; Ngô Văn Tiến nhận hối lộ hơn 64 triệu đồng để hợp thức một số thủ tục nhằm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Trước đó, ngày 16-2-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế, về tội "Nhận hối lộ". Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng.