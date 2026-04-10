Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, nơi thường trú tổ 9, khu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) và Dương Văn Tùng (SN 1994, nơi thường trú tổ 9B, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn

Trước đó, tại quán "Bia Gấu" thuộc tổ 3A, khu phố Bãi Cháy 1, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 9 đối tượng có hành vi liên quan trong đó bắt, tạm giam 7 đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, hành vi sử dụng hung khí, hò hét, đuổi đánh nhau của các đối tượng đã gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân; thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Bãi Cháy, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.