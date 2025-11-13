HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố vụ án 11 người nước ngoài vượt biên bằng đường biển

Tr.Đức

(NLĐO)- 2 người đàn ông Trung Quốc dùng xuồng gắn máy chở 9 người cùng mang quốc tịch Trung Quốc vượt biên bằng đường biển từ Việt Nam về Trung Quốc

Ngày 13-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết vào lúc 1 giờ 5 phút ngày 3-11, trong khi tuần tra kiểm soát trên vùng biển Tràng Vỹ, tổ công tác của đồn đã phát hiện một xuồng máy gắn số tự ghi "598" chở 11 nam giới có biểu hiện nghi vấn.

Khởi tố vụ án vượt biên trái phép bằng đường biển tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đối tượng vượt biên bằng đường biển bị Biên phòng Trà Cổ bắt giữ

Khi lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra thì tất cả những người trên xuồng đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc xuất cảnh.

Làm việc ban đầu, Lâm Phúc Long (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc, người điều khiển xuồng) và Đặng Ích Giang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, phụ xuồng) khai nhận đã dùng xuồng chở 9 người Trung Quốc từ vùng biển Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công 400 NDT/người. 9 người còn lại thừa nhận được 2 đối tượng trên đón từ vùng biển Việt Nam để đưa vượt biên bằng đường biển.

Xét thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, lực lượng tuần tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ phương tiện và các tang vật liên quan theo quy định pháp luật, đồng thời đưa tất cả về Đồn Biên phòng Trà Cổ để đấu tranh, làm rõ nhân thân, lai lịch.

Khởi tố vụ án vượt biên trái phép bằng đường biển tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Các đối tượng vượt biên bằng đường biển bị Biên phòng Trà Cổ bắt giữ

Ngày 6-11, Đồn Biên phòng Trà Cổ ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Đến ngày 7-11, căn cứ quyết định chuyển vụ án của VKSND Khu vực 6, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tổ chức, phương thức kết nối và các đối tượng liên quan.

người Trung Quốc người nước ngoài triệt phá đường dây vượt biên
