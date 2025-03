Khởi tố vụ án 2 cha con xé áo làm lộ nội y cô giáo tại trường ở Nha Trang

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (thời điểm trước khi giải thể) đã khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm do Công an phường Vĩnh Phước chuyển đến, liên quan đến vụ cô giáo tiểu học có đơn tố cáo bị 2 cha con lôi ra sân trường xé áo.

Theo quyết định khởi tố vụ án, Công an TP Nha Trang nhận tin báo về tội phạm do Công an phường Vĩnh Phước chuyển.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 23-12-2025, 2 cha con ông Lê Đức Huy (30 tuổi) và ông Lê Văn Đức (53 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đến Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 (TP Nha Trang) để tìm bà N.T.M.K. (47 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), là giáo viên của trường, để đòi nợ.

Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, nơi xảy ra sự việc 2 cha con xé áo cô giáo

Tại trường, Huy và ông Đức đến phòng 2 (lớp 1/1), khi thấy bà K. đang dạy học, ông Đức đi vào lớp và dùng tay bóp cổ, túm áo bà K. kéo ra ngoài hành lang trước lớp học chửi bới. Lúc này, Huy lao đến dùng tay nắm cổ áo khiến bà K. bị bung cúc áo, hở toàn bộ áo ngực bên trong.

Sau khi xảy ra sự việc, bà K. đến Công an phường Vĩnh Phước để trình báo.

Ngày 26-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo nói trên.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin bà M.K giáo viên tiểu học ở TP Nha Trang có đơn trình báo về việc bị 2 người đàn ông xông vào trường làm nhục khi bà đang dạy học. Hai người đàn ông đã xé áo, khiến bà hớ hênh thân thể trước mặt học sinh trong lớp và các thầy cô xung quanh.