Khởi tố vụ “phù phép” mật ong nuôi thành mật ong rừng để trục lợi

Đức Anh

(NLĐO) - Tin quảng cáo mật ong rừng giá rẻ trên mạng xã hội, nhiều người trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa dối tinh vi.

Sáng 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1991; trú phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai; hiện ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng bằng thủ đoạn biến mật ong nuôi thành "mật ong rừng Kbang" nhằm trục lợi.

Khởi tố vụ “phù phép” mật ong nuôi thành mật ong rừng để trục lợi - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Hải tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Hải cấu kết với một đối tượng tên Nam (cùng quê Đồng Nai, chưa rõ lai lịch) lập đường dây tiêu thụ mật ong giả mạo thông qua mạng xã hội. 

Nam đóng vai trò "chim mồi", chuyên tìm kiếm những người có nhu cầu mua mật ong rừng rồi chủ động liên hệ, giả vờ quen biết nhằm tạo lòng tin.

Sau khi khách hàng tin tưởng, Nam giới thiệu nguồn mật ong rừng với mức giá được quảng cáo là "ưu đãi", thấp hơn thị trường. Khi người mua đồng ý, thông tin được chuyển cho Hải trực tiếp liên hệ, chốt đơn và giao hàng.

Tuy nhiên, toàn bộ sản phẩm thực chất là mật ong nuôi được Hải thu mua từ các cơ sở nuôi ong với giá chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng/lít. Sau khi "gắn mác" mật ong rừng Kbang, Hải bán lại với giá từ 600.000 - 800.000 đồng/lít, cao gấp nhiều lần giá nhập.

Bằng thủ đoạn này, chỉ trong hai ngày 29 và 31-1, Hải đã bán 26 lít mật ong cho 3 người dân tại Gia Lai, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Từ nguồn tin tố giác của người dân, ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Pleiku bắt giữ Hải cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã cùng Nam thực hiện chiêu trò trên từ năm 2023 để kiếm tiền tiêu xài.

Khởi tố vụ “phù phép” mật ong nuôi thành mật ong rừng để trục lợi - Ảnh 2.

Số mật ong là tang vật của vụ án

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lợi dụng tâm lý chuộng đặc sản vùng rừng núi, đặc biệt là mật ong rừng Kbang - vốn được nhiều người tin tưởng về chất lượng - đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi. Người tiêu dùng nếu thiếu thông tin rất dễ bị đánh lừa bởi các lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những ai là bị hại liên hệ trình báo tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Quốc Hùng (SĐT: 0989.576.779) để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.



CLIP: Pha chế “mật ong rừng” từ... đường và nước

CLIP: Pha chế “mật ong rừng” từ... đường và nước

(NLĐO) - Các đối tượng khai nhận dùng 10 kg đường cát, 2 muỗng phụ gia tạo màu - tạo mùi, 2 muỗng phèn chua và 5 lít nước cho vào nồi nấu thì thu được từ 10 đến 12 lít mật ong giả rồi rót vào các can nhựa đem bán với giá mỗi lít từ 500.000- 700.000 đồng.

Hiểm hoạ khôn lường từ mật ong giả

Một người đàn ông đã phải nhập viện do mắc bệnh tiểu đường vì uống nhầm phải mật ong giả.

Xuất hiện mật ong giả chứa chì và kháng sinh độc hại

(NLĐO) - Giới chuyên gia an toàn thực phẩm Mỹ cảnh báo việc các nhà sản xuất mật ong Trung Quốc xuất khẩu mật ong qua nước thứ ba rồi đưa vào Mỹ nhằm che giấu nguồn gốc thật để trốn thuế, xem đó như sự gian dối mang tầm quốc tế.

