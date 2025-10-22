Khởi tranh Giải Bóng đá VJSS nhi đồng TP HCM - Yamaha Cup 2025

Giải đấu diễn ra vào cuối tháng 11 tại sân bóng đá Câu lạc bộ Bóng đá Thủ Đức (P. Bình Trưng, TP HCM) đánh dấu một sự kiện thể thao quan trọng trong hệ thống các giải bóng đá dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch HFF Ngô Lê Bằng phát biểu tại lễ họp báo công bố giải và đơn vị tài trợ

Tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện đồng thời công bố nhà tài trợ chính sáng 22-10, ông Ngô Lê Bằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM (HFF), cho biết: "Giải Bóng đá VJSS nhi đồng TP HCM - Yamaha Cup 2025 là sự kiện do Trung tâm Huấn luyện thể thao Ngôi sao bóng đá Việt Nam - Nhật Bản (VJSS) phối hợp cùng HFF và nhà tài trợ chính Yamaha Motor Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng tại thành phố đồng thời tạo cơ hội để các đội bóng thể hiện tài năng và rèn luyện chuyên môn".

Giải đấu là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa VJSS - trung tâm bóng đá cộng đồng theo tiêu chuẩn Nhật Bản lớn nhất Việt Nam - và Yamaha Motor Việt Nam, thương hiệu luôn tiên phong trong các hoạt động phát triển tài năng trẻ.

Cả hai đơn vị cùng hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh và nuôi dưỡng những giấc mơ bóng đá ngay từ ghế nhà trường.

Ban tổ chức giải và đơn vị tài trợ ký tên lưu niệm

Với sự góp mặt của 32 đội bóng, sân chơi bóng đá nhi đồng này hứa hẹn mang lại những trận cầu hấp dẫn đồng thời còn tạo cơ hội, điều kiện giao lưu, gắn kết các đội bóng trên địa bàn thành phố. 32 đội bóng tham dự sẽ được chia đều vào làm 8 bảng vòng loại, thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng để tính điểm.

Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: Champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm - mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

Đại diện lực lượng cầu thủ giới thiệu trang phục thi đấu chính thức

Trong bối cảnh sân chơi bóng đá dành cho các lứa tuổi học sinh khá hạn chế, công tác tổ chức cũng thiếu bài bản và tính chuyên nghiệp, giải mang đến khoảng 100 trận đấu, tạo điều kiện cho 480 cầu thủ "nhí" tham gia, tăng cường mức độ rèn luyện thân thể cũng như bóng đá, xác định nhà vô địch của lứa tuổi học sinh tiểu học mê bóng đá tại TP HCM.

Điếm nhấn của sự kiện lần này là ngoài việc tổ chức các hoạt động tập trung, Ban Tổ chức còn thực hiện chiến dịch hỗ trợ trực tiếp 32 đội bóng tham dự. Trong vòng 4 tuần lễ (từ 23-10 đến 23-11), Ban Tổ chức sẽ thực hiện hành trình "Mang Yamaha Cup đến từng câu lạc bộ", trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho các đội bóng tại trường học, bao gồm bộ áo thi đấu chính thức được thiết kế riêng cho giải, bóng tiêu chuẩn phù hợp tập luyện và thi đấu, hỗ trợ trực tiếp chi phí tham dự giải và tổ chức các buổi huấn luyện chuyên môn.

Hành động này khẳng định mạnh mẽ cam kết của HFF, VJSS và Yamaha: Phát triển bóng đá trẻ không chỉ là tổ chức giải đấu, mà còn là xây dựng nền tảng, "truyền cảm hứng, tiếp lửa đam mê" ngay từ những bước chân đầu tiên của các em.

Giới thiệu áo đấu và cúp vô địch

Các đội bóng đạt thứ hạng cao sẽ nhận được phần thưởng giá trị, như cúp, huy chương vàng và tiền thưởng (10 triệu đồng cho đội vô địch Champion A; 6 triệu đồng cho nhà vô địch Champion B; 5 triệu và 4 triệu đồng cho hai đội đứng đầu Champion C và D). Đội á quân và hai đội đồng hạng ba từng nhóm cũng sẽ được nhận thưởng tương ứng thành tích bên cạnh các danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất hay Cầu thủ xuất sắc nhất...

VJSS và Yamaha cũng công bố kế hoạch tổ chức Giải VJSS Nhi đồng Thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 12-2025 với sự tham gia của 24 đội bóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết phát triển bóng đá cộng đồng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như trên bình diện cả nước.