Khối y dược mở ngành mới, thêm tổ hợp xét tuyển

Trường ĐH tốp đầu trong khối trường y dược là Trường ĐH Y Hà Nội dự kiến sẽ mở thêm 2 ngành mới là kỹ thuật hình ảnh y học và công tác xã hội. Theo đại diện nhà trường, việc mở thêm ngành mới do nhu cầu nhân lực ở 2 ngành này tăng cao.

Điều chỉnh tổ hợp xét tuyển

Về tổ hợp xét tuyển, PGS-TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trường dự kiến sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển do những thay đổi trong quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong đó có quy định quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển. Năm 2025, Trường ĐH Y Hà Nội giữ ổn định phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.

Sinh viên ngành dược trong giờ thực hành .Ảnh: TẤN THẠNH

Trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội, dự kiến áp dụng thêm phương thức tuyển sinh dành cho những sinh viên đã có một bằng tốt nghiệp ĐH tham gia xét tuyển ngành y dược từ năm 2025. Với đối tượng sinh viên này, ngành y khoa sẽ học 4 năm còn ngành dược học 3 năm.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, là gần 1.700. Trường dự kiến sẽ dùng nhiều tổ hợp mới để xét tuyển, trong đó khối A02 (toán, vật lý, sinh học) lần đầu được dùng để xét tuyển các ngành y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng, hộ sinh... Ngành dược học lần đầu sẽ sử dụng khối D07 (toán, hóa, tiếng Anh) để xét tuyển. Trường cũng sẽ xét tuyển bằng khối B08 (toán, sinh học, tiếng Anh) với 4 ngành y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền, kỹ thuật hình ảnh y học. Ba phương thức xét tuyển dự kiến trong năm 2025 của Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh; xét tuyển thẳng. Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp chỉ áp dụng với các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược học.

Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam năm nay dự kiến tuyển sinh 266 sinh viên cho tất cả các ngành. Cụ thể, ngành điều dưỡng 110 chỉ tiêu; ngành kỹ thuật phục hồi chức năng: 80, ngành kỹ thuật xét nghiệm y học: 38; ngành kỹ thuật hình ảnh y học: 38. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển theo phương án riêng của nhà trường (gồm xét tuyển thẳng theo kết quả học tập THPT; xét học bạ kèm với bài tham luận và phỏng vấn; xét học bạ kèm chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT); xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia. Trong đó, xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả học bạ là phương thức mới được áp dụng từ năm 2025.

Mở rộng phương thức, tăng chỉ tiêu

Nếu như năm 2024, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ sử dụng phương thức xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng, thì năm nay trường dự kiến mở rộng thêm nhiều phương thức khác, như sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển, kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển…

Năm nay trường vẫn giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như năm 2024, gồm B00 (toán, hóa, sinh); A00 (toán, lý, hóa); B03 (toán, sinh, văn), trong đó tổ hợp có môn văn được sử dụng xét tuyển cho ngành điều dưỡng và y tế công cộng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở nhiều ngành đào tạo. Cụ thể: Y học cổ truyển tăng 20% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024; ngành điều dưỡng tăng 10% chỉ tiêu; dược học tăng 30% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Các ngành còn lại không điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2024.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH, Trường ĐH Y Dược TP HCM, cho biết năm nay trường mở mới ngành công tác xã hội. Về tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay trường dự kiến giữ nguyên trong đó các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền xét tuyển tổ hợp B00, các ngành còn lại và ngành mới mở dự kiến xét tuyển thêm tổ hợp A00. Hiện trường đang chờ Bộ GD-ĐT chính thức ban hành quy chế để trường hoàn chỉnh đề án tuyển sinh 2025 cũng như quy định mức học phí.

Học viện Quân y tuyển sinh hệ dân sự Sau 7 năm dừng tuyển sinh hệ dân sự, năm 2025, Học viện Quân y sẽ tuyển 630 sinh viên, học viên hệ dân sự từ ĐH đến tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II. Đại diện Học viện Quân y cho biết với hệ ĐH, Học viện tuyển 280 sinh viên ở 3 ngành y khoa; dược sĩ và y học dự phòng. Trong đó, y khoa tuyển 200 sinh viên, 2 ngành còn lại tuyển 40 sinh viên/ngành. Với hệ đào tạo sau ĐH, trình độ thạc sĩ, Học viện tuyển 80 học viên ở 13 ngành: ngoại khoa, nội khoa, khoa học y sinh, bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, điện quang và y học hạt nhân, y học cổ truyền, y học dự phòng, y học công cộng, tai mũi họng, khoa học thần kinh, sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình - tái tạo và thẩm mỹ, công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.