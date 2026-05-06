Khốn khổ vì 3 cơ sở sửa chữa tàu tự phát

Nhiều năm qua, dọc đoạn bờ sông Gianh chảy qua thôn Văn Phú (xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) tồn tại 3 cơ sở sửa chữa tàu thuyền tự phát. Đáng nói, các cơ sở này không chỉ hoạt động khi chưa được cấp phép mà còn nằm sát khu dân cư, hằng ngày phát sinh tiếng ồn và mùi dung môi, hóa chất, gây bức xúc cho người dân.

Vào một chiều đầu tháng 5-2026, bãi bồi ven sông tại thôn Văn Phú chát chúa tiếng máy mài và búa gõ vào thân tàu. Sát mép nước, một chiếc tàu cá vừa được kéo lên để sửa chữa. Hai người thợ dùng máy cạo lớp sơn cũ, khiến từng mảng sơn bong tróc văng ra. Cách đó vài mét, một thợ khác đang trộn keo trét vào vết nứt vỏ tàu. Không gian quanh khu vực nồng nặc mùi sơn và dung môi, hóa chất bay theo chiều gió.

Ba cơ sở sửa chữa tàu tự phát nằm dọc bãi bồi ven sông Gianh, sát khu dân cư thôn Văn Phú

Theo ghi nhận, 3 cơ sở này nằm kề nhau dọc bãi bồi, chỉ cách nhà dân vài chục mét, thuộc hộ các ông: Hoàng Văn Ngọc, Hoàng Văn Phụng và Hoàng Văn Hùng. Một người dân sống gần đó cho biết các xưởng này đã hoạt động khoảng 15 năm nay, phục vụ ngư dân trong vùng và lân cận. Trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 5 tàu cá được đưa vào đây.

"Mùi sơn bay vào nhà rất nồng lúc nắng nóng, đồng thời tiếng ồn phát ra gần như suốt cả ngày khiến sinh hoạt của các hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp quản lý dứt điểm nhằm bảo đảm môi trường sống, tránh để tình trạng này kéo dài" - một người dân bức xúc.

Theo tìm hiểu, ban đầu các chủ cơ sở chỉ tận dụng bãi bồi ven sông làm nơi sửa chữa tạm thời. Nhưng khi nhu cầu tăng, họ dần mở rộng, lấn chiếm diện tích đê ven sông Gianh. Một số công trình được xây sát bờ sông, thậm chí nằm trong hành lang bảo vệ đê.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Gianh, xác nhận tại thôn Văn Phú có 3 cơ sở trên đang hoạt động. Chính quyền đã nắm sự việc nhưng do đây là dịch vụ phục vụ ngư dân nên cần phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý. UBND xã Nam Gianh sẽ kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.