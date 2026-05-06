HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khốn khổ vì 3 cơ sở sửa chữa tàu tự phát

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Hoạt động không phép sát khu dân cư, 3 cơ sở sửa chữa tàu ven sông Gianh hằng ngày phát sinh tiếng ồn và mùi hóa chất, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân

Nhiều năm qua, dọc đoạn bờ sông Gianh chảy qua thôn Văn Phú (xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) tồn tại 3 cơ sở sửa chữa tàu thuyền tự phát. Đáng nói, các cơ sở này không chỉ hoạt động khi chưa được cấp phép mà còn nằm sát khu dân cư, hằng ngày phát sinh tiếng ồn và mùi dung môi, hóa chất, gây bức xúc cho người dân.

Vào một chiều đầu tháng 5-2026, bãi bồi ven sông tại thôn Văn Phú chát chúa tiếng máy mài và búa gõ vào thân tàu. Sát mép nước, một chiếc tàu cá vừa được kéo lên để sửa chữa. Hai người thợ dùng máy cạo lớp sơn cũ, khiến từng mảng sơn bong tróc văng ra. Cách đó vài mét, một thợ khác đang trộn keo trét vào vết nứt vỏ tàu. Không gian quanh khu vực nồng nặc mùi sơn và dung môi, hóa chất bay theo chiều gió.

Khốn khổ vì 3 cơ sở sửa chữa tàu tự phát - Ảnh 1.

Ba cơ sở sửa chữa tàu tự phát nằm dọc bãi bồi ven sông Gianh, sát khu dân cư thôn Văn Phú

Theo ghi nhận, 3 cơ sở này nằm kề nhau dọc bãi bồi, chỉ cách nhà dân vài chục mét, thuộc hộ các ông: Hoàng Văn Ngọc, Hoàng Văn Phụng và Hoàng Văn Hùng. Một người dân sống gần đó cho biết các xưởng này đã hoạt động khoảng 15 năm nay, phục vụ ngư dân trong vùng và lân cận. Trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 5 tàu cá được đưa vào đây.

"Mùi sơn bay vào nhà rất nồng lúc nắng nóng, đồng thời tiếng ồn phát ra gần như suốt cả ngày khiến sinh hoạt của các hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp quản lý dứt điểm nhằm bảo đảm môi trường sống, tránh để tình trạng này kéo dài" - một người dân bức xúc.

Theo tìm hiểu, ban đầu các chủ cơ sở chỉ tận dụng bãi bồi ven sông làm nơi sửa chữa tạm thời. Nhưng khi nhu cầu tăng, họ dần mở rộng, lấn chiếm diện tích đê ven sông Gianh. Một số công trình được xây sát bờ sông, thậm chí nằm trong hành lang bảo vệ đê.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Gianh, xác nhận tại thôn Văn Phú có 3 cơ sở trên đang hoạt động. Chính quyền đã nắm sự việc nhưng do đây là dịch vụ phục vụ ngư dân nên cần phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý. UBND xã Nam Gianh sẽ kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo