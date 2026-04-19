Pháp luật

Khôn lỏi và cái giá phải trả

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Bị các số điện thoại lạ liên tục gọi điện, nhắn tin "khủng bố" để đòi một khoản nợ từ trên trời rơi xuống là nỗi ám ảnh của không ít người.


Tìm cách cắt đuôi sự phiền toái là nhu cầu chính đáng, nhưng ranh giới giữa việc tự vệ và hành vi vi phạm pháp luật rất mỏng manh, như một thao tác cài đặt trên điện thoại.

Trường hợp của anh Đ.V.A. (TP HCM) là một ví dụ điển hình cho sự bốc đồng này. Do bị các đối tượng đòi nợ gọi điện quấy rối suốt ngày đêm, anh A. đã nảy ra "sáng kiến" cài đặt chế độ chuyển hướng toàn bộ cuộc gọi từ các số lạ sang đường dây nóng của cơ quan công an. Anh A. đắc ý cho rằng đây là một "mũi tên trúng hai đích": vừa giúp bản thân thoát khỏi rắc rối, vừa mượn tay lực lượng chức năng để "trị" những đối tượng đòi nợ trái pháp luật.

Tuy nhiên, "nước đi" mà anh A. cho là thông minh thực chất lại là hành vi "gắp lửa bỏ tay người", đẩy rắc rối của cá nhân sang cơ quan thực thi pháp luật.

Đường dây nóng của cơ quan công an (như 113 hay trực ban công an các cấp) là hệ thống thông tin đặc biệt, ưu tiên tiếp nhận và xử lý các tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ. Việc tự ý chuyển hàng loạt cuộc gọi "rác" vào đường dây này không khác nào hành vi tấn công, làm nghẽn mạch thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước. Hành vi "khôn lỏi" này đã trực tiếp cản trở quá trình tiếp nhận tin báo, tước đi cơ hội được hỗ trợ kịp thời của những người dân đang trong tình thế nguy hiểm thực sự, đồng thời gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực của lực lượng thi hành công vụ.

Theo điểm d khoản 3 điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về các vi phạm trật tự công cộng thì hành vi gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Dù không trực tiếp cầm máy gọi, nhưng việc dùng thủ thuật công nghệ để cố ý đẩy luồng cuộc gọi quấy rối về phía cơ quan chức năng vẫn cấu thành hành vi cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể phải đối mặt với các tình tiết tăng nặng hoặc trách nhiệm hình sự.

Tâm lý ức chế, mệt mỏi khi liên tục bị "khủng bố" điện thoại là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng dùng một hành vi sai trái để giải quyết rắc rối cá nhân lại là sự lựa chọn thiếu tỉnh táo. Lằn ranh pháp lý không cho phép bất kỳ ai biến hệ thống an ninh quốc gia thành "tấm mộc" đỡ đạn hay công cụ để trả đũa.

Để bảo vệ mình một cách hợp pháp, thay vì những tiểu xảo "khôn lỏi", người dân nên thu thập bằng chứng, báo cáo số điện thoại quấy rối cho nhà mạng hoặc gửi đơn trình báo đến cơ quan công an đúng quy trình. Đừng để một phút bốc đồng mà tự biến mình từ nạn nhân trở thành người vi phạm pháp luật.

