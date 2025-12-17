HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Không ai đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Cảng Sài Gòn!

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Thương vụ Vietinbank đấu giá hơn 19,6 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn với giá khởi điểm 29.208 đồng bị hủy vì không có nhà đầu tư đăng ký tham gia

Ngày 17-12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo phiên đấu giá 19,6 triệu cổ phần của Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) sở hữu, dự kiến tổ chức vào ngày 22-12, không thể diễn ra do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Cụ thể, đến hết thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 15-12 nhưng HNX không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần Cảng Sài Gòn. Theo quy chế đấu giá, phiên chào bán không đủ điều kiện để tổ chức. 

Vì vậy, HNX đã chính thức thông báo hủy phiên đấu giá số cổ phần nói trên, đồng thời khẳng định cuộc đấu giá sẽ không diễn ra vào ngày 22-12 như kế hoạch.

Theo phương án đấu giá được công bố trước đó, VietinBank dự kiến chào bán hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP thông qua hình thức đấu giá công khai thông thường tại HNX. Mức giá khởi điểm được xác định là 29.208 đồng/cổ phiếu, tương ứng với khoảng 573 tỉ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp phiếu đăng ký trước 16 giờ ngày 18-12.

Đấu giá cổ phần Cảng Sài Gòn bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia - Ảnh 1.

Cảng Sài Gòn

Việc phiên đấu giá bị hủy khiến một số nhà đầu tư bất ngờ, bởi Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian gần đây. Theo báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2025, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 868,2 tỉ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu tài chính và phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 387,8 tỉ đồng, tăng gần 204% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGP đang giao dịch trên sàn UpCOM. Trong phiên sáng 17-12, mã này giảm 0,75%, xuống còn 26.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm của phiên đấu giá dự kiến.

Cảng Sài Gòn đang giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCoM. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất, khi nắm giữ hơn 65,45% vốn điều lệ của Cảng Sài Gòn.

Trong khi đó, Cảng Sài Gòn hiện là cổ đông sở hữu 5,56% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông – đơn vị đang triển khai dự án khu đô thị Nhà Rồng – Khánh Hội, một dự án thu hút sự chú ý của dư luận gần đây. 

nhà đầu tư kết quả kinh doanh phiên đấu giá Sở giao dịch chứng khoán cảng Sài Gòn
