Phan Thị Thanh Nhàn (23 tuổi) hiện là nhân viên văn phòng, đồng thời là vận động viên võ cổ truyền tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II (TP HCM). Bắt đầu tập võ từ năm lớp 9 với mục đích rèn luyện sức khỏe, Nhàn duy trì đam mê đến bậc đại học và tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường. Tại đây, cô từng thi đấu ở nhiều giải phong trào và một số giải cấp thành phố.

Thanh Nhàn đoạt huy chương bạc nội dung Thanh long độc kiếm (bảng thi đấu nữ, nhóm tuổi 17-40) tại Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2025

Năm 2023, khi Trung tâm TDTT Quốc phòng II tuyển sinh, Nhàn đăng ký và trúng tuyển. Nhàn cho biết môi trường quân đội giúp cô trưởng thành, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động. Khi chuyển sang môi trường dân sự, đặc biệt trong học tập và công việc, những kỹ năng ấy giúp cô thích nghi và làm việc hiệu quả hơn.

Dù tần suất tập luyện và thi đấu của đội tuyển dày đặc, cô luôn được nhà trường và ban huấn luyện tạo điều kiện thuận lợi cho việc học. Nhờ đó, Nhàn duy trì kết quả tốt trong cả hai vai trò. Hơn nữa, cô còn theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Thanh Nhàn vững tin, kiên trì bước tiếp để sống trọn vẹn với hành trình của chính mình.

Cường độ làm việc cao khiến cô lắm lúc không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi. "Tôi từng làm liền 3 bài luận đến 6 giờ sáng, rồi 10 giờ lên đường dự giải đấu tại Thái Nguyên. Tôi muốn chu toàn mọi việc trước khi lên sàn đấu" - Nhàn chia sẻ.

Tuy vậy, Nhàn đã học được cách cân bằng và quản trị thời gian tốt hơn, không để bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức, mất định hướng. Gia đình không chỉ đồng hành mà còn là nguồn động lực lớn giúp cô vững vàng trên từng chặng đường. Lời nhắn từ người thân đã thành kim chỉ nam của Nhàn: "Hãy dũng cảm trong mọi quyết định. Dù con có đi chậm hơn người khác, chỉ cần không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ cán đích".

Nhàn mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế thể thao như kinh doanh các sản phẩm chuyên biệt, tổ chức hoạt động hoặc sự kiện thể thao. Với cô, đó là cách để phát huy kiến thức chuyên môn được đào tạo đồng thời vận dụng được kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm vận động viên.